Fallece Hernado Guerra García: Daniel Abugattás pide al ministro de Salud "dar un paso al costado" por "dignidad"

El expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, pidió al ministro de Salud, César Vásquez, "dar un paso al costado" por "dignidad", tras reportarse que, antes de morir, el primer vicepresidente del Legislativo, Hernando Guerra García, no fue atendido en una posta por déficit de personal.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el excongresista indicó que el titular del Minsa debería reconocer su presunta incapacidad para manejar la mencionada cartera e irse del cargo.

En esa misma línea, Daniel Abugattás arremetió contra quienes se encuentran "en el poder" actualmente y aseguró que, a día de hoy, solo están preocupados por mantenerse en sus cargos, pese a sus pocas acciones.

Ante dicho escenario, el expresidente del Legislativo manifestó su tristeza y molestia por esta situación, ya que no les interesaría lo que ocurre en el país.

"Lamentablemente, no quieren oír, no quieren entender, no les interesa poco o nada lo que pasa en el Perú. La droga del poder es demasiado fuerte y solo les interesa mantenerse ahí, no están haciendo absolutamente nada", aseveró.