Familia varada en Gaza intentó hacerse pasar por peruanos buscando cruzar frontera a Egipto

En entrevista en Exitosa, el embajador de Perú en Egipto, Guillermo Betancourt, informó que una familia intentó hacerse pasar como ciudadanos peruanos a fin de cruzar la frontera y lograr ingresar a Egipto.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el diplomático reveló que un grupo de personas utilizó documentos falsos para hacerse pasar por connacionales.

"En este momento solo hay una familia peruana (intentando cruzar la frontera). Hubo hace 24 horas la posibilidad de una segunda familia, pero se ha verificado que sus datos son falsos y no coinciden con el sistema del Reniec. Por lo tanto, ese caso no está siendo manejado porque no hay una información certera", declaró para nuestro medio.