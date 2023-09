Familiares de 52 víctimas en accidente de Pasamayo aún no obtienen indemnizaciones por sus fallecidos

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Marco Díaz, el padre de Indira Díaz, una joven talentosa que perdió la vida en el trágico accidente del Serpentín de Pasamayo en 2018, compartió la difícil experiencia que él y otras familias están atravesando en su búsqueda de justicia y compensación por la pérdida de sus seres queridos.

El trágico accidente

Indira Díaz, una joven de tan solo 21 años con un futuro prometedor por delante, se encontraba estudiando contabilidad en el octavo ciclo y trabajando en una constructora colombiana, lo que la convertía en el orgullo de su familia. Sin embargo, su vida fue truncada en ese fatídico accidente que conmovió a todo el país.

Marco Díaz relató que su hija había viajado a Huacho con cinco amigos, y en su camino de regreso, el vehículo en el que se encontraban sufrió el terrible accidente en el Serpentín de Pasamayo. La tragedia se llevó la vida de su enamorado y dos amigos cercanos de su primogénita, dejando un dolor inmenso en sus corazones.

El calvario de la familia Díaz se agudizó cuando, en los momentos posteriores al accidente, no pudieron encontrar el cuerpo de Indira. Fue gracias a la presión mediática y la incansable búsqueda de las autoridades que finalmente lograron dar con el paradero de la joven tras un extenso y angustioso proceso de búsqueda.

No obtienen indemnizaciones

Sin embargo, los desafíos y la lucha de la familia Díaz no terminaron allí. En conversación con el programa 'La Hora Del Volante', conducido por Tito Alvites, Marco Díaz reveló que han transcurrido cinco largos años desde la tragedia y aún no han recibido la justicia y las indemnizaciones que tanto necesitan y merecen. "Justicia que tarda no es justicia", afirmó con profunda preocupación.

En su testimonio, el padre de Indira Díaz denunció la falta de avance en las indemnizaciones para las familias afectadas por el accidente de Pasamayo. "No hay nada, nadie ha recibido nada", lamentó.

Díaz también expresó su preocupación por la paciencia agotada de las familias en su situación y advirtió sobre posibles medidas radicales en caso de no recibir una respuesta adecuada de las autoridades.

"Es gente muy pacífica, pero no hay que esperar que la gente explote y tomen medidas radicales para que nos puedan atender", advirtió.

El trágico accidente en el Serpentín de Pasamayo dejó cicatrices profundas en las vidas de numerosas familias, y la espera por justicia y compensación se ha vuelto una carga insostenible para quienes perdieron a sus seres queridos en ese fatídico día.

La entrevista con Marco Díaz destaca la necesidad de acelerar los procesos judiciales y asegurar que las familias afectadas reciban la atención y apoyo necesario en su búsqueda de cierre y justicia. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan su lucha, esperando que se haga justicia y que puedan encontrar el consuelo y la paz que tanto necesitan.