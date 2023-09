Gobierno de Dina Boluarte no debe ceder ante demanda de Polay Campos, según exjefe de la Dircote

En diálogo con Exitosa, el exjefe de la Dircote, el general José Baella, aseguró que la demanda presentada por el terrorista Víctor Polay Campos es parte de una estrategia legal y el gobierno de Dina Boluarte no debe ceder ante ella.

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Jorge Valdez, el exintegrante de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP) sostuvo que el Ejecutivo no debe negociar ante las exigencias del recurso interpuesto por el demandante.

"Lo que tenemos que intentar todos los peruanos es cerrar filas ante esta situación. Entonces, yo creo que el Gobierno se debe poner fuerte para no negociar con terroristas y hacer cumplir nuestra sentencia y posteriormente medidas para ver qué lo va a hacer después de salir del penal", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, el exjfefe de la Dircote detalló en qué consistiría la estrategia de Víctor Polay Campos. De acuerdo con sus declaraciones, el terrorista buscaría conseguir una indemnización y no su liberación.

"Esta es una estrategia, una estrategia legal. Polay Campos sale libre en 2026, en enero. Él ya no está buscando con esta petición una anulación de sentencia, lo que está buscando una indemnización del Estado peruano , sabe que va a salir sin plata y sin dinero. Entonces, su estrategia legal es esta", aseveró.

Como se recuerda, las declaraciones del exjefe de la Dircote han tenido lugar luego de que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya declarado como admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Según indicó la propia comisión, el objetivo será verificar una posible vulneración de los derechos humanos del demandante.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", señalaron.