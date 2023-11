Gonzáles Posada pide declarar persona non grata al embajador de Venezuela si continúan ataques de Maduro

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el excanciller Luis Gonzáles Posada pidió declarar persona non grata al embajador de Venezuela en Perú si persisten los ataques de Nicolás Maduro hacia nuestro país. También, según precisó, se debería retirar a nuestro embajador en Caracas.

Exige tomar medidas drásticas

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Gonzáles se refirió a las declaraciones donde el presidente del país venezolano, Nicolás Maduro, condena una presunta "xenofobia" tras el partido de Perú vs Venezuela.

"No existe no se dan las rectificaciones correspondientes y se continúa con las patrañas, no queda otro camino que aplicando la comisión de Viena, sobre relaciones diplomáticas, declarar persona no grata al embajador de Venezuela y retirar a nuestro embajador en Caracas", destacó.

De tal modo, el excanciller señaló que a raíz de los "insultos y ofensas" propiciados por Maduro, la Cancillería debería llamar al embajador del Venezuela en Perú, con la finalidad de expresarle su disconformidad y pedir explicaciones sobre dichas declaraciones.

De no darse la convocatoria del embajador de Perú en Caracas en símbolo de protesta, "no quedaría otro camino" que declarar persona non grata al embajador de Venezuela en Perú, porque "la convivencia entre dos pueblos no se basa en los insultos, las agresiones y los ataques de un mandatario matón sobre otro país", dijo.

Lo llamó "psicópata político"

Asimismo, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) calificó de "psicópata político" a Nicolás Maduro, por señalar que hay "una oligarquía xenófoba y racista" en el Perú luego de las supuestas agresiones que habría sufrido la Selección venezolana en nuestro país.

De acuerdo a lo mencionado por Gonzáles, el mandatario de Venezuela debe encargarse de "responder por los 6 906 asesinatos" presentados en su Gobierno, por resistencia de autoridad, así como la migración de ciudadanos venezolanos hacia otros países por la crisis que hay en el referido país.

"Es un psicópata político, porque solo un psicópata puede decir que le tenemos envidia. ¿Los peruanos envidiamos que haya salido de su país 8 millones de seres humanos, de acuerdo a las Naciones Unidas, por hambre, falta de medicinas, inseguridad o puestos de trabajo? Evidentemente no podemos envidiar eso", dijo a Exitosa.

Cabe mencionar que, el excanciller Luis Gonzáles Posada pidió declarar persona non grata al embajador de Venezuela en Perú si no se toman acciones luego de los ataques de Nicolás Maduro hacia nuestro país.