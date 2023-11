Grupo Gloria: Leche evaporada marca Bonlé no representa riesgo para la salud

16/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Grupo Gloria aseguró que la leche evaporada Bonlé, producida para Qali Warma, no representa un riesgo para la salud, ya que los análisis de inocuidad lo demuestran.

¡Se defiende!

En un comunicado oficial, la empresa de origen peruano aseguró que Bonlé ha sido catalogada como no idónea por sus variaciones en apariencia más no por su calidad sanitaria.

"Confirmamos que el producto no representa un riesgo para la salud. Contamos con los análisis que demuestran su inocuidad, los que han sido compartidos con la autoridad. Este ha sido catalogado como 'no idóneo' debido a variaciones en la apariencia de algunas unidades, pero no por estar comprometida su calidad sanitaria", se lee en el comunicado.

En ese sentido, señaló que la presencia de las partículas encontradas por Digesa no ponen en riesgo a los beneficiarios; puesto que son de origen orgánico y no involucran afectación alguna a la salud. No obstante, como "empresa responsable", acatan las disposiciones de la autoridad respecto al mismo.

"Es importante destacar que trabajamos incansablemente por brindar la mejor calidad y nutrición a los peruanos, por ello contamos con protocolos de respuesta inmediata apenas se presenta o informa de algún caso de desviación de la calidad. Estos fueron oportunamente desplegados durante este caso, recogiendo voluntariamente y de manera preventiva el producto observado", dice en otra parte.

Finalmente, Gloria reafirmó su compromiso en llevar productos nutritivos a las poblaciones vulnerables y a todos los peruanos en el marco de su lucha para combatir los retos nutricionales del Perú.

Niños intoxicados

Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que un total de 26 escolares se intoxicaron tras consumir el desayuno que entrega el programa alimenticio en la escuela Santa Ana del distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín. Según informó un docente, los infantes intoxicados ingirieron leche, avena y quinua.

En diálogo con Exitosa, la directora ejecutiva de Qali Warma, Mónica Moreno Saavedra, afirmó que "están fuera de peligro" los menores. "Nuestros monitores estuvieron en todo momento, en la posta, en el hospital, donde se encontraba una niñita que ya fue dada de alta", sostuvo.

