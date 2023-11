Hermano mayor de Abel Valdivia habría etiquetado a menor hijo de Christian Tirado en amenazante publicación

¡Lamentable! Carlos Valdivia, hermano mayor de Abel Valdivia, presunto asesino de un periodista en una fiesta de Lince, habría etiquetado al menor hijo del fallecido Christiam Enrique Tirado en una amenazante publicación en las redes sociales.

El post habría sido eliminado a la media hora aunque el agraviado logró recibir el mensaje de intimidación. Se sabe que esto habría ocurrido algunos días atrás y el estudiante recién lo dio a conocer a Exitosa hace unas horas.

"Familia es familia, respetos guardan respetos, si tocan a quien amas duele más que a ti mismo. No jod** a quien no conoces, te vas a encontrar con uno que no juega", se leía.