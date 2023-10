Incendio forestal en Tarapoto: Siniestro en área de conservación se expande rápidamente por sequía

Gran alarma desde Tarapoto. Un incendio forestal en el área de conservación regional de la Cordillera Escalera, ha causado conmoción entre los pobladores, los cuales intentan controlar el siniestro que se expandió rápidamente por la sequía.

De acuerdo a información obtenida por Exitosa, el siniestro se reporta a tan solo 20 minutos de la ciudad de Tarapoto en el departamento de San Martín.

Al respecto, los tarapotinos realizan el llamado de apoyo a los bomberos y de las autoridades correspondientes para ayudar a controlar las fuertes llamas.

Cabe mencionar que, el fuego se propaga a gran velocidad por todo el sector mencionado, debido a que en la región, se reportó una sequía.

En entrevista a Exitosa, la representante de la Asociación Bosque Guardián, Ana Rosa Benavides, brindó detalles del siniestro reportado este sábado 14 de octubre.

Durante diálogo con Katyuska Torres para Exitosa Sábado, Benavides manifestó su preocupación y tristeza ante lo ocurrido, debido a que según señaló, los bomberos que asistieron se han retirado. Ello, con motivo a que no se dan abasto por tierra para controlar el siniestro. "El incendio está avanzando de una manera descomunal", dijo.

"Los que han estado apagando el fuego con machetes porque no hay agua, hay sequía, han sido los guardaparques y todas las estaciones que estamos interesadas por proteger este bosque", expresó

Asimismo, la representante de la Asociación Bosque Guardián, precisó que necesitan ayuda por aire, ya que por tierra, los bomberos y personal no pueden realizar acciones para calmar las llamas. Ello, debido a que se han expandido rápidamente por la sequedad del bosque.

Cabe mencionar que, según Benavides, cerca de donde se registra el incendio forestal, existen comunidades que pueden verse seriamente afectadas por las llamas si estas no se controlan a tiempo.

"Ya no se puede por tierra, necesitamos que nos apoyen por aire, no se puede por tierra, ya no se puede entrar, un peligro para las personas. La sequedad del bosque va a hacer que esto se expanda y llegue a las comunidades, hay tres caseríos muy cerca de ahí", señaló.