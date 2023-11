Indignación en VMT: Denuncian que mascota murió tras ser abandonada por varios días sin comida ni agua

Vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) reportaron que una mascota murió presuntamente por haber estado varios días sin comida ni agua en un terreno. Cabe mencionar que hay una segundo perrita que vive la misma situación.

Un nuevo caso de maltrato animal se ha registrado en un distrito de Lima sur, exactamente en la urbanización José Gálvez. Una vecina de la zona denunció que un sujeto sin corazón dejó sin agua y sin comida a dos perritas en un terreno que sería depósito.

Debido a las altas temperaturas en estos días, más la deshidratación, una de ellas falleció mientras que la otra aún lucha por su vida.

Según mencionó la testigo, ella pudo ver desde el cuarto piso de su vivienda como una de las mascotas, de raza American Bully, estaba sin vida, tendida en el suelo y rodeada de sus propias heces y calaminas viejas.

Luego de observar tan doloroso cuadro, ella bajó de su habitación y buscó a los dueños del terreno. Un vecino le contó que los propietarios trabajan en un mercado de la zona, tras ello, fue y encontró a los responsables.

La vecina, autora del video difundido en redes sociales, explicó la situación a los dueños del terreno pero ellos no le hicieron caso. De acuerdo a las declaraciones a un medio local, los propietarios del lugar le contaron que ambas perritas son de un sujeto que vive en Estados Unidos y que ellos harían quedado a cargo de cuidar a las mascotas.

"Me dijo que les había dado comida en la mañana y que estaba bien. Entonces le dije que si está viva hay que sacarla del terreno y dale agua, pero no me hicieron caso", dijo la vecina a 'La República'.