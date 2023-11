¡Indignante! Alcalde de Abancay negó conocer a medallista Eriberto Gutiérrez, pero luego admite haberse reunido con él

En entrevista a Exitosa, el alcalde de Abancay, Raúl Peña, negó conocer al medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Eriberto Gutiérrez, quien le negó la condecoración argumentando que no lo ayudó en su momento. Sin embargo, al final de la entrevista, Peña reconoció haber conversado con él.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el burgomaestre manifestó que su gestión le negó el apoyo solicitado por el medallista, lo que sucedió fue que el proceso administrativo demoró.

Asimismo, negó conocer personalmente a Eriberto Gutiérrez, ya que señaló que nunca tuvo un contacto con él presencialmente, donde el medallista le solicite la ayuda para competir a nombre del Perú.

"Nosotros no hemos negado en ningún momento el apoyo, no es que no se lo dimos, tiene un procedimiento administrativo correspondiente. Yo no lo conozco personalmente", precisó Peña.