¡Indignante! Médicos operan a paciente alumbrándose con sus celulares en Amazonas

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un video viene causando indignación y evidencia las carencias del Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande en la región Amazonas, ya que médicos de este centro fueron captados operando a un paciente alumbrándose con sus celulares ante el desperfecto del generador eléctrico.

"Sin electricidad y con un equipo electrógeno malogrado"

Viralizado el caso, el presidente del cuerpo médico del centro hospitalario, doctor Juan Madera Madera, dio cuenta que estas interrupciones se registran constantemente en el último tiempo. Según indicó, la situación era más estable.

"Estamos con el problema de la corriente eléctrica que constantemente se está yendo. Hoy y días anteriores estuvimos operando con celulares muchas interrupciones quirúrgicas", declaró en Canal N.

En ese sentido, el galeno contó que el equipo electrógeno del recinto no funciona hace mucho, por lo que el personal está obligando a ingeniárselas para cumplir con sus labores.

"El grupo electrógeno está de adorno. Hace mucho tiempo que no funciona ese equipo y, lamentablemente, no es útil para el hospital. Últimamente la corriente se está yendo seguido", añadió en su intervención.

La visión del director del hospital

El director del Hospital Santiago Apóstol, doctor Jamber Abad, confirmó que el centro posee deficiencias eléctricas y el equipo de respaldo "falla". No obstante, recordó que el servicio en Bagua Grande siempre se cortó inoportunamente.

"Se ha ido la luz y el generador ha estado fallando hasta hacer las conexiones, no se ha podido sobrellevar el sistema de luz (...) La energía acá, en Bagua Grande, falla bastante eso está demás de decirlo", expresó.

Por otro lado, dijo que si bien el generador grande no funciona hace meses, su par más pequeño viene funcionando, con excepción al momento antes mencionado y exhibido en las redes.

Otras deficiencias más

Vale indicar que, Madera Madera contó que el laboratorio del nosocomio también posee graves deficiencias. "Tenemos muchos equipos prestados y que, lamentablemente, nos están pasando de otras instituciones. En los medicamentos también tenemos muchas carencias", señaló.

Justamente, el titular del Hospital Santiago Apóstol no quiso que esta oficina fuera visualizada por los medios. "No, no pueden entrar. Los señores están trabajando", argumentó.

De esta manera, el presidente del cuerpo médico del hospital en Amazonas, Juan Madera Madera, indicó que el personal está obligando a ingeniárselas para cumplir con sus labores, en este caso, con linternas de sus celulares.