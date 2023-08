Javier Temple: ¡Lamentable! Falleció icono de la comunidad LGBTI+ en el Perú

Este último domingo, 20 de agosto, el emblema de la comunidad LGBTI+, Javier Temple, falleció en horas de la tarde.

El artista, quien fue conocido por ser el pionero en la transformación en nuestro país, destacó también en la actuación por su papel principal en la película 'Anastasha', la cual continúa siendo analizada por estudiantes de distintas universidades alrededor del mundo.

Asimismo, deja un gran legado en la historia peruana debido a su gran influencia en la comunidad. Señal de ello, fue el apodo que se ganó: 'La mande de todas las divas'.

A través de las redes sociales, distintos reprentantes de la comunidad LGBTI+ le dedicaron emotivos mensajes como despedida, asegurando que dicho artista será siempre recordado por los aportes que hizo para visibilizar a la comunidad.

Por su parte, el conductor de 'El Reventonazo de la Chola', Ernesto Pimentel, se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram y lamentó la partida del reconocido Javier Temple, a quien agradeció por su genialidad y sincera amistad que le brindó durante su existencia.

Ernesto Pimentel despide a Javier Temple, icono de la comunidad LGBTI+.

Cabe precisar que, hasta el momento, se desconoce las verdaderas razones de su muerte; sin embargo, se supo que recientemente superó con gran éxito una cirugía a la cadera.

Hace un mes, Infobae Perú entrevistó al artista, quien recordó de manera muy amena, el apelativo que se ganó al convertirse en una inspiración para muchas transformistas y drags. A su vez, consideró a Coco Marusix y Naamin Timoyco como sensacionales en su trabajo artístico.

"Me parece muy gracioso cuando me llaman así ('La madre de todas las divas'). A estas alturas soy uno de los pocos sobrevivientes de esa época (...), las verdaderas vedettes fueron Coco Marusix, Naamin Timoyco (...) quienes eran sensacionales. Yo me dediqué a otra cosa", señaló hace un mes.