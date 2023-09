Jefe del Inpe aseguró que solo existen "dos sospechas" que desde penales se estén cometiendo delitos

En entrevista a Exitosa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque, se refirió a las acciones que toman en los penales para combatir la ola de delitos que se incrementa en el país y precisó que hacen revisiones de celdas a diario.

Según agregó, solo existen dos casos de sospecha sobre que desde los penales se estarían cometiendo algún delito contra la seguridad ciudadana. Estos están siendo investigados y estarían a la espera de resultados.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Pareces para Exitosa Te Escucha, Llaque calificó de "falso" algunos pronunciamientos que señalan que desde las cárceles se organizan las extorsiones, asaltos y demás delitos, ya que según agrega, la Policía Nacional del Perú (PNP) trabaja en coordinación con la institución a fin de evitar hechos delictivos.

"¿Habrá alguno que no se sabe?, seguramente, pero de ahí a sostener que las extorsiones, que las organización criminales se organizan desde los penales, no es verdad. No niego que nos vulneran el penal algunas veces, que ingresan celulares y drogas, nosotros mismos tratamos de detectarlas y sancionamos al presunto responsable", aseguró a nuestro medio.