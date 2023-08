Juez salvadoreño aconseja a Perú sobre el plan Bukele: "No hay que sacrificar la justicia ni los DD.HH."

El juez salvadoreño Juan Antonio Durán Ramírez se refirió a la posibilidad de replicar el plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra la delincuencia en Perú y advirtió que el gobierno no debe "sacrificar la justicia ni los derechos humanos" solo por combatir la inseguridad ciudadana.

Durante el programa Exitosa Perú, sostuvo que dicha estrategia podría ser adapta solo si se lleva a cabo priorizando los DD.HH. de las personas. En ese sentido señaló que, por no respetar dichos límites, el país centroamericano ya no cuenta con un estado de derecho a día de hoy.

"Yo diría soluciones humanas. No pueden implementarse decisiones políticas criminales que violenten los derechos humanos, las garantías constitucionales. Es decir, debe haber un equilibrio, pero no sacrificar la justicia y los DD.HH. en función de la seguridad. En El Salvador, ya no tenemos estado de derecho", declaró en nuestro medio.