Keiko Fujimori critica al sistema de salud tras la muerte de Hernando Guerra García: "Está quebrado, no funciona"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró tras acudir al velatorio del difunto congresista Hernando Guerra García e indicó que el sistema de salud nacional no funciona, por lo que es tarea del Gobierno poder revertir esta situación.

Las palabras de la excandidata presidencial tuvieron lugar en los exteriores de la parroquia Santa María Reina, en San Isidro, donde si bien evitó pronunciarse, indicó que el lamentable caso del primer vicepresidente del Congreso debe servir de de lección para las autoridades pertinentes.

"No quiero entrar en temas políticos en un momento de dolor por respeto a la familia, pero creo que esto tiene que servir de lección. No porque se trate de 'Nano' Guerra García, sino porque el sistema de salud de nuestro país está quebrado, no funciona", señaló ante la prensa.