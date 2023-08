Kuélap reabre sus puertas desde hoy con ingreso gratuito a turistas nacionales y extranjeros residentes

Desde hoy hasta el 31 de diciembre de este año, la zona arqueológica monumental de Kuélap reabre sus puertas a los turistas nacionales y extranjeros con ingreso gratuito a modo de impulsar la economía y turismo en el país.

Cabe precisar que el Ministerio de Cultura ha dispuesto que cada visita se realizará de manera grupal en un lapso de 45 minutos por lo que se autorizará la concurrencia de 144 personas por día. Agregado a ello, el horario será de lunes a domingo de 08:00 a.m. a 5:00 p.m.

Asimismo, el último miércoles la ministra de dicha cartera, Leslie Urteaga, precisó la creación de un recorrido alternativo en el interior del vestigio cultural que incluye un circuito por la Llaqta para una mejor experiencia de los visitantes.

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se estableció que del 19 de agosto al 31 de diciembre del presente año se aplicaría el 'costo cero' para las visitas a la zona Arqueológica Monumental de Kuélap y 'La Fortaleza' a los turistas nacionales y extranjeros residente en el país, además de los ciudadanos de la Comunidad Andina.

De la misma forma, el resto de visitantes podrá hacer su ingreso, de manera gratuita, al centro de interpretación, la réplica de la Casa Chachapoyas y llegar hasta el frontis de la Llaqta.

Por otro lado, se continuarán con los trabajos de conservación, investigación, mantenimiento, recuperación y estabilización de la Llaqta y otros monumentos del recinto.

El pasado 28 de julio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó en su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la reapertura de La fortaleza de Kuélap a modo de reactivar el turismo.

En esa línea, el último miércoles 16 de agosto la mandataria se presentó en la ceremonia de reapertura del recinto cultural señalando que este se había recuperado gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Regional, entidades cooperantes y la población.

"Hemos visto que si no damos la entrada al turismo, si no empezamos a mover la economía desde ese espacio, que es del turismo, no vamos a ir avanzando. Por eso que, a partir de este sábado, reaperturamos parcialmente a la ciudadela de Kuélap", manifestó.