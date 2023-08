La Encerrona: documentos secretos confirman que el Ejército del Perú "no estaba preparado" para protestas en Ayacucho

En entrevista a Exitosa, Ernesto Cabal, periodista de 'La Encerrona', dio a conocer los documentos que presuntamente confirman que el Ejército del Perú reconoce que no estaba preparado para controlar las protestas en la región de Ayacucho.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el comunicador apuntó que la institución no pudo hacer frente a la ruptura social por dos motivos concretos. En primer lugar, indicó que la rama terrestre de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no poseía equipo antimotines a diferencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A detalle, el hombre de prensa mencionó que los militares al no ostentar elementos de disuasión lo único que pudieron utilizar son fusiles de guerra durante las manifestaciones.

"El propio Ejército reconoce que no estaba preparado para controlar una protesta social. Eso por dos motivos, uno porque no tienes equipos antimotines a diferencia de un policía que de manera teórica tiene un escudo, lacrimógenas y demás. El Ejército reconoce que no tienen ese material y lo único que pueden usar son sus fusiles de guerra", dijo a nuestro medio.