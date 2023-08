La pensión más miserable del Perú: Conoce la historia de la viuda que cobra solo 3 soles al mes

En entrevista con Exitosa, la viuda de un pescador, Eda Navarro, reveló que aún continúa cobrando una pensión de 3 soles mensuales, monto que calificó como una "miseria" pues no le sirve de apoyo para sustentar sus gastos.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad' conducido por Cecilia García, la viuda del pescador aseguró que le avergüenza cobrar un monto tan pequeño. También, indicó que no ha acudido a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya que el costo del traslado es elevado.

"Sigo con la pensión de tres soles mensuales, el 16 de agosto fui a cobrar (...) Una vergüenza me da a mi hacer cola, tengo los vouchers del Banco de la Nación, pero no he ido a la ONP de Huacho porque tengo que tener veinte soles (...) Yo estoy delicada de salud, el primero de agosto me harán una resonancia (...) Sigo cobrando esa miseria de tres soles que no es justo", declaró.