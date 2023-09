La Victoria: Comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas N°2 anuncian plantón ante la Municipalidad

En entrevista con Exitosa, el representante de los comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 en La Victoria, David Ramírez anunció que los vendedores realizarán un plantón ante la Municipalidad a fin que el alcalde escuche sus peticiones.

Además, indicó que la marcha se llevará a cabo el miércoles 13 de setiembre, ya que realizaron la petición para ser dueños del territorio, si embargo el alcalde aseguró no tener conocimiento de ello.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Ramírez señaló que los comerciantes realizaron un pago ascendiente a siete millones para cubrir una deuda de la municipalidad con la perspectiva de obtener el terreno del Mercado Mayorista de Frutas.

"Prácticamente, ellos nos están obstaculizando que nosotros sigamos un proceso moderno y no hay voluntad política", señaló a nuestro medio.

Asimismo, Ramírez manifestó el exalcalde de La Victoria, George Forsyth fue quien aceptó que se traslade el terreno a los comerciantes. Por otro lado, reiteró que con el actual alcalde del distrito, Rubén Cano Altez no existe una comunicación.

Cabe mencionar que, la ley de privatización N.º 26569 sería la que ampara a los comerciantes, ya que ordena a la autoridad encargada a privatizar el terreno debido a que los vendedores estarían cumpliendo con las medidas de ley.

Al respecto, el representante de los comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 afirma que la situación que se vive día a día en el lugar es lamentable, ya que existen comerciantes ilegales que no protegen la salud de los consumidores.

De igual modo, afirmó que no existe orden ni seguridad ciudadana, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) "brilla por su ausencia" en el sector y sus alrededores.

"No nos hemos podido sentar con el alcalde y él no ha tomado este tema, si ayer ha mencionado que desconoce, nos sorprende que se haya sorprendido el alcalde de que no le hayan pasado los documentos que le hemos dejado", manifestó a Exitosa.