La Victoria: Vendedores ambulantes son retirados de exteriores del Mercado Mayorista de Frutas

El Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria amaneció con un panorama diferente esta mañana luego de que los vendedores ambulantes que trabajaban en los exteriores del establecimiento hayan sido retirados.

La medida fue tomada luego de que los comerciantes formales del centro de abasto levantaran su voz de protesta el último lunes 06 de noviembre. Por esta razón, su vocera mostró su contento por esta decisión y aseguraron estar "agradecidos por el trabajo de limpieza".

En esa misma línea, la mencionada representante insistió en la importancia que tiene esta acción para ellos, ya que no solo les afectaba económicamente, sino también en materia de seguridad ciudadana.

Y es que parte de los argumentos de los trabajadores del Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria era que la presencia de los vendedores ambulantes no solo reducía el número de clientes, sino también generaba temor por potenciales casos de cobro de cupos en las inmediaciones del establecimiento.

"Estamos más tranquilos, porque ya sabes que afuera ya no hay un montó de gente que uno no sabe con quien está tratando. Por ejemplo, acá adentro tenemos seguridad, pero afuera ya no sabemos", agregó.