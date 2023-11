¡Lamentable! Bebé de cinco meses fallece tras ser operado de hernia en la ingle

Un lamentable hecho se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho luego de que un bebé de cinco meses falleció tras ser operado de una hernia en la ingle.

La madre del menor denunció que su hijo habría perdido la vida producto de una negligencia médica cuando lo operaron en el Hospital del Niño de Breña.

La operación, que tuvo lugar el martes a las 8 de la mañana, culminó a las 11:30 de la mañana, y el pequeño fue entregado a su madre, Victoria Lucero Calderón.

Según relatos de la madre, a pesar de que se le aseguró que la cirugía era de bajo riesgo y ambulatoria, el bebé experimentó un rápido deterioro de su salud tras regresar a casa. Lamentablemente, el bebé perdió la vida horas después de haber sido dado de alta.

Notablemente afectada, la mujer cuestionó la decisión de dar de alta a su bebé tan pronto después de la intervención quirúrgica, sin un periodo de reposo y sin una revisión pediátrica.

"Una enfermera me entregó a mi bebé y me dijeron que ya me lo podía llevar y solamente con sus medicamentos me lo podía llevar. Me dijeron el lunes regresas", comentó.

La madre exigió justicia y responsabilidad por parte del Hospital del Niño, solicitando una investigación exhaustiva sobre la toma de decisiones postoperatorias de los doctores.

Resulta sorprendente que el parte del alta médica, al cual se ha tenido acceso, no lleva la firma de un médico, y la entrega del bebé a la madre fue realizada por una enfermera.

"Yo pido justicia porque mi bebé ya no me lo van a devolver pero espero no vuelva a ocurrir esto. Esto no puede quedar así porque mi pequeño ya no está conmigo. Para mi esto es muy doloroso, mi bebé ya no estar conmigo y ya no lo voy a volver a tener", expresó.