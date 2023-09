¡Lamentable! Confirman que enfermero secuestrado en el VRAEM fue asesinado por terroristas

El experto en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, confirmó que Jorge Contreras, el enfermero secuestrado en el VRAEM, fue asesinado por terroristas tras ser acusado de informante de las Fuerzas Armadas.

El lamentable deceso fue notificado por el también analista en seguridad integral y gestión de riesgos a través de sus redes sociales, donde indica que la víctima estuvo secuestrada hasta por dos semana antes de que perdiera la vida a manos una columna terrorista en Vizcatán del Ene.

Además, en diálogo con Exitosa, detalló que se debería a una serie de "acciones de limpieza" por parte de los remanentes del PCP, quienes estarían buscando eliminar a la personas que sean sospechosos de trabajar con las Fuerzas Armadas.

Además, el experto en temas de terrorismo y narcotráfico indicó que gran parte de este nuevo distrito de Vizcatán del Ene, en Satipo, habría sido tomado por remanentes del autodenominado Partido Comunista del Perú.

En ese sentido, Pedro Yaranga señaló con preocupación que el caso del enfermero asesinado por terroristas no sería el único caso de este tipo. De acuerdo con sus declaraciones, más personas de este sector habrían sido secuestradas y, posteriormente, fallecido en manos de la columna liderada por 'Anselmo'.

"No es la única persona secuestrada. Meses atrás, han sido secuestradas otras dos, que no quiero adelantar sus identidades porque no está confirmado, aunque dicen que ya los han asesinado justamente por alguna presunción de haber hecho reglaje. Entonces, ya son varias personas secuestradas, probablemente asesinadas", advirtió.