¡Lamentable! Fabrizio Roca, futbolista de Sport Boys, fue agredido de gravedad por barristas de Sporting Cristal

La crisis de violencia que pasa el país se está expandiendo a lugares insospechados, llegando a afectar al fútbol y sus protagonistas. Luego del empate con Sporting Cristal, el delantero de Sport Boys, Fabrizio Roca, fue agredido por barristas mientras se dirigía a su casa.

El joven futbolista de la 'Misilera' se encontraba cerca a su domicilio en el distrito de San Miguel. Según la versión de sus colegas, un grupo de delincuentes que vestían con la camiseta del cuadro celeste agredieron fuertemente a Roca. Claramente se trata de personas inescrupulosas que utilizan el fútbol como excusa para cometer actos vandálicos.

Algunos de sus compañeros y colegas de profesión condenaron el hecho, como el volante Marcio Valverde, que se adelantó a informar el hecho exigiendo justicia y paz en un país cada vez más turbulento.

"Fabrizio Roca ha sido agredido cerca de su casa, por hinchas (delincuentes) de Cristal. Esto ya se está saliendo de las manos. Hasta a su hermana le pasó lo mismo. No mas violencia en el fútbol", escribió en su cuenta de Twitter.

Los compañeros de Fabrizio Roca mostraron su indignación por la agresión que sufrió su colega. El volante Jesús Barco, quien ha tenido ya cierto liderazgo en el vestuario rosado, no se guardó nada en sus redes sociales.

"Gente estúpida que no entiende que solo es fútbol y no pueden estar agrediendo a los jugadores que nada tienen que ver con su porquería que tienen en el cerebro", comentó.

Horas después del incidente, el afectado comunicó con la prensa su percepción del ataque sufrido, indicando que se siente muy apenado porque él no fue el único afectado, sino que miembros de su familia también fueron agredidos.

"Me siento mal porque mi hermana está también lastimada. Sucedió a una cuadra de mi casa. Hinchas de Cristal comenzaron a bajar de unos carros, y yo comencé a correr, pero me cayó una piedra. Me han puesto puntos y hay que esperar a ver qué dice el médico", declaró Roca.