Lince: Enfermeras de EsSalud se encadenan exigiendo la reposición de trabajadores

Un grupo de enfermeras de EsSalud se encadenó hoy a las rejas de la sede central de esta institución en el distrito de Lince.

La protesta tuvo como objetivo principal exigir la reposición de trabajadores de enfermería que, según denuncian, fueron despedidos de manera arbitraria por las autoridades de salud.

Las enfermeras, quienes han estado en la primera línea de batalla contra la pandemia, expresaron su indignación por lo que consideran un trato injusto.

En particular, mencionaron el caso del colega José Grados Apolinario, cuya trayectoria intachable no impidió su expulsión de la institución.

El grupo también alega que han intentado comunicarse con las autoridades de EsSalud sin éxito hasta el momento, lo que consideran una falta de respeto a sus derechos y dignidad.

La protesta ha reunido a al menos seis enfermeras, todas ellas con cadenas en sus muñecas, frente a un contingente policial que se encuentra en el lugar.

"Nos silencian, no nos respetan. El solo hecho de no recibirnos y no atender un reclamo completamente legal es ir contra nuestra dignidad", señaló.