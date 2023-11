¿Listo para viajar? Descubre cuándo disfrutar del primer fin de semana largo del 2024

24/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El año 2023 se acerca a su fin, culminando con el último feriado del año el 25 de diciembre, momento en el que celebramos las festividades navideñas junto a nuestras familias. No obstante, el 2024 trae consigo un nuevo calendario que incluye un total de 16 feriados, ofreciendo la oportunidad de disfrutar rápidamente del primer fin de semana largo de ese año.

El primer fin de semana largo del 2024

El 1 de enero del 2024 marca el inicio del año con el primer feriado, seguido por el 2 de enero, declarado como día no laborable. Este es el primer fin de semana largo del año, ofreciendo a todos la posibilidad de relajarse o incluso planear una breve escapada. No obstante, es crucial recordar que, si eres parte del sector público, las horas no trabajadas en días no laborables deben ser recuperadas en los próximos 10 días.

Ampliación del calendario de feriados

Históricamente con 12 feriados, el Perú ha visto un cambio con la adición de cuatro fechas conmemorativas más gracias a decisiones del Congreso. Estos nuevos feriados rinden homenaje a diversos eventos y personajes, como el 23 de julio, ahora dedicado al capitán FAP José Abelardo Quiñonez Gonzales.

¿Cuáles son loos feriados en 2024?

El 2024 presenta una variedad de fechas significativas, desde celebraciones religiosas hasta eventos históricos. A continuación, destacamos los feriados que aún están por venir:

Año Nuevo: lunes 1 de enero.

Semana Santa: jueves 28 y viernes 29 de marzo.

Día del Trabajador: miércoles 1 de mayo.

Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio.

San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio.

Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzales: martes 23 de julio.

Fiestas Patrias: domingo 28 y lunes 29 de julio.

Batalla de Junín: martes 6 de agosto.

Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto.

Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

El 2024 se presenta lleno de oportunidades para disfrutar de momentos especiales y reflexionar sobre la rica historia y cultura del Perú. Con 16 feriados en total, cada fecha conmemorativa ofrece la posibilidad de descansar, viajar y conectarse con nuestras tradiciones. ¡Prepárate para un año lleno de fines de semana largos y experiencias inolvidables!