López Aliaga firma convenio internacional con El Salvador y Ecuador para reforzar seguridad ciudadana

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, firmó un convenio de cooperación internacional con sus homólogos de El Salvador y Ecuador para reforzar la seguridad ciudadana.

Durante la ceremonia, el burgomaestre indicó que la capital podría adoptar el denominado "Plan Bukele" para combatir la delincuencia.

Asimismo, RLA manifestó que, en la próxima sesión de regidores, redactarán una iniciativa legislativa para que se aplique en el país medidas que son "exitosas" en la nación centroamericana.

Por otra parte, el alcalde propuso que se declare en estado de emergencia Lima Metropolitana y Callao, con el propósito que se realicen operativos en zonas estratégicas con el Ejército de manera disuasiva.

"Estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao, por lo menos empecemos por una parte, para todo el Perú puede ser complicado (...) Se puede hacer un operativo de estado emergencia con lo que he dicho varias veces, pero no se me hace caso: Ejército disuasivo, que proteja zonas de Lima Metropolitana y Callao (...) En zonas estratégicas", declaró.