Madre de Katherine Gómez llegó a Colombia para averiguar sobre extradición de Sergio Tarache

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthia Machare, contó que ha tenido que viajar hasta Colombia para averiguar los detalles del proceso de extradición del feminicida Sergio Tarache.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Machare indicó que ha llegado hasta el país cafetalero para solicitar información acerca de la demora en el procedimiento judicial contra el ciudadano venezolano.

"Ya han pasado dos meses desde que inició el trámite de traslado y hasta ahora no me dicen nada. Por eso es que vengo acá para que me den una información de cómo va el caso y por qué demora tanto", declaró para nuestro medio.