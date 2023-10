Madre de Katherine Gómez pide al presidente Petro firmar "lo más pronto posible" extradición de Sergio Tarache

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmar "lo más pronto posible" la extradición al Perú de Sergio Tarache, el feminicida de su hija.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos', la madre de la fallecida Katherine Gómez señaló que lleva varios meses esperando la extradición del asesino confeso de su hija y que durante todo este tiempo, el proceso fue perturbador y agonizante.

Además, dio a conocer que hace poco realizó un viaje a Colombia y tuvo contacto directo con el Gobierno. Este hecho le permitió agilizar trámites a favor de su hija, por lo que agradeció el respaldo total que viene recibiendo.

"Hace poco estuve en Colombia, estuve en contacto con el Gobierno y ellos aseguraron que me iban a brindar apoyo para agilizar los trámites y se pueda hacer justicia por mi hija (...) Yo les agradezco todo el apoyo que me dieron cuando llegué a Colombia y que se cumpla lo que me prometieron (...) extraditar al asesino de mi hija", señaló.

En esa misma línea, recalcó que su llegada a Colombia no fue en vano. No obstante, prefirió mantener en reserva los nombres de las distintas entidades allegadas al Gobierno con las que mantuvo contacto directo durante su estancia en dicho país.

"Hablé con entidades en Colombia, me mantengo en reserva pero hablé con entidades que me prometieron que se iba a cumplir el protocolo y a la vez se iba a priorizar y agilizar el trámite (...) veo que no fue en vano (...) me están dando el apoyo que me dijeron", agregó.