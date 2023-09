Madre del sujeto que golpeó a su mascota 'Asap' revela que "regaló" el can a la PNP: "De adorno, porque es caro"

El Poder Judicial condenó a 10 meses de prisión suspendida a Giuseppe Miani Escobar (22), agresor de 'Asap'. Al respecto, la madre del sujeto señaló que su mascota fue obsequiada a la comisaria de Breña y quedará bajo el cuidado de la Policía Nacional del Perú.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Poder Judicial precisó que el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria - Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima fue el encargado de dictar la sentencia contra el agresor de 'Asap', un perrito de raza pug que fue agredido por Giusseppe Miani Escobar en Breña.

Ante ello, la madre del sujeto intentó justificar el accionar de su hijo en varios oportunidades, indicando que lo que causó la furia de su hijo fue que su perro comiera heces.

"Mi hijo se merece todo, mi hijo no es delincuente, mi hijo es universitario. Estaba pasado de copas, sacó el perrito a pasear y lo vio comer heces, eso le molestó y (se) le pasó la manito mi hijo", dijo inicialmente para ATV.

Según el médico veterinario legista, 'Asap' no solo cuanta con las recientes lesiones, ya que tiene evidencia de haber sido agredido con anterioridad, por ejemplo, la fisura de una costilla.

"Mi perro tiene alérgia, tiene tratamiento de alérgia, yo le he pasado todo (la documantación) al comisario. Mi perro es un hijo más, está sano, no tiene una piernita rota, un ojo quebrado, mi perrito está bien [...] No son lesiones, son alérgias", sostuvo.