Marea 97 y Exitosa regalan 20 menús marinos a nuestros fieles oyentes de los 95.5 FM

Exitosa en alianza con Marea 97 se unieron para regalar 20 deliciosos menús marinos a los fieles oyentes de los 95.5 FM. Los valerosos conductores que acudieron al llamado de la famosa 'Hora del Bitute' recibieron los sabrosos platillos gracias a su fiel sintonía.

La entrega se realizó en los exteriores del local de la cevichería ubicada en la Av. de los Precursores 1185 en el distrito de San Miguel. Al lugar llegaron un gran grupo de oyentes de Exitosa, quienes se mostraron agradecidos con el obsequio del establecimiento gastronómico.

Los conductores estacionaron sus vehículos a las afueras de Marea 97 e hicieron una agradable degustación de sus almuerzos frente a las cámaras de Exitosa. Los radioescuchas beneficiados pudieron probar al menos uno de los tres más famosos platillos del restaurante marino.

Los tres tipos de menús marinos que se ofrecieron fueron un fresco ceviche carretillero, un deleitable arroz con mariscos y una impresionante jalea mixta. Cada uno de estos estuvo preparado con ingredientes de la mejor calidad y sobre todo, con una rica sazón.

Por un lado, quienes recibieron el plato bandera peruano disfrutaron de un pescado fresco acompañado con yucas fritas. Es importante resaltar que el chef encargado de la cocina dio a conocer que Marea 97 mantiene sus precios, pese al alza del costo del limón; así que, todo aquel que desee visitar esta cevichería podrá disfrutar de un rico almuerzo sin un sobreprecio.

El restaurante también ofreció arroz con mariscos integrado por pulpo, calamar y langostinos, a base de un arrisotado terminado con queso parmesano. Así, el tercer platillo fue una tradicional jalea mixta de al menos 700 gramos de pescado, pulpo, langostino, concha de abanico y calamar.

Al promediar la 1:40 de la tarde, los conductores ya se encontraban listos para recibir sus ricos menús marinos. Además de los almuerzos, Marea 97 decidió obsequiar unas botellas de chicha morada para acompañar sus comidas.

Los oyentes de Exitosa revelaron que escucharon el llamado de la 'Hora del Bitute' mientras se encontraban laborando en los alrededores de la cevichería ubicada en San Miguel. Según indicaron, pudieron escuchar el aviso debido a que su día de trabajo está siempre acompañado por la sintonía de Exitosa.

"Me encontraba cerca y dije no me lo pierdo ni fregando, es la 'Hora del Bitute'. (...) Muy agradecido, muchísimas gracias", expresó uno de los conductores.