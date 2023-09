Metropolitano opera sin contrato: Irregularidades evidenciarían un proceso "lleno de corrupción", según experto

En diálogo con Exitosa, el experto en temas de transporte, Luis Martel, sostuvo que hay irregularidades en el desarrollo del Metropolitano que hacen indicar que "todo el proceso estuvo lleno de corrupción".

Durante el programa La Hora del Volante con Tito Alvites, el especialista enfatizó en el caso de la obra de infraestructura de Chimpu Ocllo, el cual quedó en la MML luego de que la ATU asumiera funciones. Y es que, para Martel, esta es solo una de las "cosas sin sentido" que registra este sistema de transporte desde su planeación.

En esa misma línea, el experto en temas de transporte también se refirió a la deuda que tienen cuatro concesionarias con la Municipalidad Metropolitana de Lima y recordó que esta no ha sido pagada.

Ante este presunto borrón y cuenta nueva, indicó que este tipo de situaciones se deberían a que hay sectores estarían actuando desde las sombras

Cabe decir que Luis Martel aclaró que este no sería un problema de solo una gestión de la MML, ya que advierte que, desde Luis Castañeda Lossio, los diferentes alcaldes han tenido una actitud permisiva ante este caso.

"El anterior alcalde, no solo Castañeda, no solo Villarán, el anterior alcalde también estuvo metido en el tema porque lo permitió. No nos olvidemos que el anterior alcalde fue el defensor del Metropolitano. Y cuando entra el actual alcalde no dice nada, se olvidó. Hay cosas demasiadamente raras en estas autoridades. Se dan la posta, pero estos hechos los pasan por alto", advirtió.