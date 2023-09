Mincul sobre "seres no humanos" expuestos en México: Hay una denuncia penal contra los que facilitaron cuerpos

La titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga se pronunció sobre la exposición de "seres no humanos" desde el Congreso de México e indicó que existiría una denuncia penal contra las personas que facilitaron los cuerpos.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Cultura señaló que ninguna entidad científica peruana ha corroborado los cuerpos de supuestos "seres no humanos" que están siendo materia de debate en el país mexicano.

"Es algo que tomamos conocimiento con anterioridad, de un presunto descubrimiento. En el Perú no hay ninguna entidad científica que haya afirmado (que sean restos no humanos)", manifestó Ugarte al ser consultada por la prensa.

Además, la titular de dicha cartera recordó que existe una denuncia penal de parte del Ministerio de Cultura contra algunas personas que habrían tenido relación con los ufólogos que presentaron los "seres no humanos" en México.

Como es de recordar, la Cámara de Diputados de México presentó supuestos "seres no humanos" hallados en Perú durante audiencia pública.

Dicha audiencia se ejecutó para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

El evento fue liderado por el periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan, quien lleva varias décadas investigando el fenómeno extraterrestre.

"De acuerdo a los científicos que van a declarar aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior", dijo Maussan.