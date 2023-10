Ministro de Justicia sobre indulto a Alberto Fujimori: "No tenemos nada que pronunciarnos"

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó que su sector "no tiene nada de que pronunciarse" con respecto al indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, argumentando que el tema debe resolverse primero con la Corte IDH.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos añadió que el Tribunal Constitucional y el mencionado órgano judicial deben solucionar el "problema pendiente" entre ambas entidades respecto al caso del exjefe de Estado.

"(Ustedes son los que tienen que tramitar) No, no podemos tramitar mientras lo otro no esté resulto. Fíjese, si no se resuelve lo que está pendiente entre el TC y la Corte IDH, nosotros en el Minjusdh no tenemos nada de qué pronunciarnos", declaró en nuestro medio.