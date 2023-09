Ministro de Salud sobre muerte de Guerra-García: "Sí habían médicos" en posta, pero solo atendían 12 horas

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre la muerte del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra-García y aseguró que sí habían médicos en posta donde acudió, sin embargo por norma solo atienden solo 12 horas, por lo que su fallecimiento habría sido una "suerte lamentable".

Mediante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que a 34 kilómetros, a 40 minutos de tiempo de la posta del distrito Puerto de Bombón (Arequipa), hay un nosocomio que atiende las 24 horas.

"Según la norma técnica actual solamente atienden 12 horas, no es que no hubo médicos en la posta, eso tiene que aclararse, habían cuatro médicos y de acuerdo a su categoría la posta tiene los cuatro médicos y creo que es una cantidad si no es la ideal, por lo menos la adecuada", dijo César Vásquez.