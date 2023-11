Mototaxistas de La Victoria marchan hoy hacia el Congreso para exigir seguridad ante extorsiones

Hartos de la ola de extorsiones que se vive en el distrito de La Victoria, los mototaxistas saldrán este jueves a marchar con dirección al Congreso de la República exigiendo el apoyo del Gobierno.

La denominada 'Gran Marcha por la Paz' partirá hacia la sede del Poder Legislativo luego de haber permanecido por al menos dos horas concentrando vecinos y comerciantes de esta parte de la ciudad.

Desde el Mercado 12 de octubre, decenas de ciudadanos han decidido manifestarse en contra de la situación que aqueja a su distrito.

La medida fue anunciada el último miércoles a través de afiches en los que convocan a una gran marcha general de mototaxistas de La Victoria. En este se precisa que la manifestación se dará de manera pacífica y cuáles son los pedidos de la población.

"Pedimos: No a la extorsión ni a los cobros de cupo. Solicitamos el desalojo de los venezolanos del distrito de La Victoria y distritos aledaños. Solicitamos el apoyo del Gobierno Local y Central en la erradicación de los venezolanos", se lee en el cartel.

Al lugar han llegado diferentes vecinos de cerro San Cosme, El Pino, San Pedro, lugareños de la Avenida Manzanilla, así como comerciantes. Asimismo, se ha nota presencia policial en la zona.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a bordo de sus motos y se hicieron presentes.

Los mototaxistas alegan que las autoridades no han brindado una respuesta efectiva a sus demandas. Y es que el servicio de patrullaje que les prometieron habría durado tan solo unas horas para luego pasar a retirarse de la zona.

Además, señalaron que las delegaciones policiales del cerro San Cosme y San Cayetano no estarían brindando una atención adecuada los ciudadanos. Por ello, mencionaron que no confían en la palabra de las autoridades.

"Un día vinieron los policías. Solamente vinieron de la DINOES un rato, después desaparecieron. ¿Qué es de la comisaria de San Cosme, de San Cayetano? No hacen nada, no hay ni un policía, ya no creemos nada", mencionó uno de los mototaxistas.