Muerte de Hernando Guerra García: Ministro de Salud descarta renunciar y afirma que su sector no es responsable

El ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que su sector no es responsable de la muerte del congresista Hernando Guerra García, por lo que descartó renunciar al cargo tras el sensible fallecimiento del integrante de la bancada Fuerza Popular.

Las declaraciones del titular del Ministerio de Salud (Minsa) tuvieron lugar este sábado 30 de septiembre, apenas un día después de que se reportara el deceso del primer vicepresidente del Parlamento. Al respecto, el ministro Vásquez acotó que la gestión de los centros de salud correspondería a los gobiernos regionales y no de su cartera.

"Yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias y toda la información que requieran en cualquier instancia. No podría renunciar porque significaría aceptar una responsabilidad de no estar haciendo nada. (...) La administración y organización de los centros de salud es responsabilidad de los gobierno regionales. Ellos no forman parte del Ministerio de Salud", declaró.