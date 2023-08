Niña de 5 años a punto de perder la vista por tumor y necesita ayuda urgente

Una niña de cinco años está enfrentando una angustiante lucha contra un tumor que amenaza con robarle la vista, mientras su familia busca ayuda urgente para salvar su visión.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Ate para contactarse con los padre de la menor, quienes dieron cuenta de las dificultades en el sistema de atención médica del Perú.

La pequeña, cuyo nombre es Marlene, y sus padres, Juan López y Martina Roque, llegaron desde Lambayeque a Lima en busca de atención médica adecuada.

A pesar de haber visitado tres hospitales en Lima desde octubre pasado, Marlene no ha experimentado ninguna mejora en su grave problema de visión causado por un tumor detrás de su ojo izquierdo.

Los padres de Marlene se encontraron inicialmente en el Instituto Nacional de Oftalmología de Lima, donde fueron derivados al Hospital del Niño y posteriormente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEI).

Sin embargo, se han enfrentado a dificultades en la búsqueda de especialistas adecuados y atención oportuna. Los hospitales han sugerido tiempos de espera de hasta un año y medio para recibir la atención necesaria, mientras la condición de la niña empeora.

"En el INEI, me dijeron que es cáncer, pero acá donde estoy me dicen que no, que es un tumor. Me dijeron que no tienen especialidad, sino tienen para cáncer", contó el padre de la niña de 5 años.