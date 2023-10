Niños adoctrinados con ideología terrorista: "Es una estrategia perversa", dice exjefe de Dircote

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Dircote, José Baella, se refirió al caso de una organización que adoctrinaba a niños con ideología terrorista y calificó el hecho como "una estrategia perversa".

Durante el programa 'En Defensa de la Verdad' conducido por Cecilia García, el invitado resaltó la importancia de la educación para combatir situaciones similares y que el Estado como la sociedad debe estar atenta a los adoctrinamientos.

"Hay que mirar la provincia para ver las necesidades de los jóvenes. Que lo que quieren entrar en un sector. Eso se hace con educación no alimentando a jóvenes con el pensamiento Gonzalo, eso es una estrategia perversa que están utilizando y no nos damos cuenta como Estado ni como sociedad. ¿Cómo es posible que en Trujillo se esté haciendo este adoctrinamiento ideológico?", declaró.

Asimismo, Baella indicó que el Gobierno debe tomar acciones para combatir el adoctrinamiento de niños con ideología terrorista y apuntó que es necesario realizar gestión pública para lograr dicho objetivo.

En esa misma línea, el exjefe de la Dircote criticó que la falta de atención a la población, lo cual crea una resentimiento contra el Estado. También, manifestó que la sociedad debe hacer un mea culpa y reestructurar esta situación.

"Ese resentimiento es lo que causa la desazón en la población (...) ¿Cómo es posible que vayas a una posta y no encuentres médico? La población tiene necesidades y el Estado tiene como fin primordial otorgárselas. La sociedad tiene que hacer un mea culpa y reestructurar toda esta situación, pero no con la violencia. No ideologizando niños", agregó.