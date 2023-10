"No hay peruano a quien no le hayan robado": Fernando Armas fue víctima de robo en Chorrillos

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el conductor de 'Exitosos del humor, Fernando Armas, denunció haber sido víctima de robo en el distrito de Chorrillos mientras se dirigía a su hogar tras haber culminado su trabajo en nuestra casa radial.

Fernando Armas se pronuncia

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', el también humorista expresó su molestia ante los robos a los que muchos peruanos están expuestos diariamente debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

"Es lamentable que los peruanos no podamos estar tranquilos, la sensación de que te van a robar está presente", declaró a Exitosa.

Toma con humor lo sucedido

Sin dejar de lado su buen sentido del humor, Fernando contó con detalles cómo fue el inesperado robo. Al respecto, relató que todo sucedió mientras se dirigía a su casa en horas de la noche.

"Esta vez no me robó un político, me robó un ciudadano que vio que andaba distraído en mi celular viendo películas, yéndome después del programa de radio a mi casa en un taxi", narró a nuestro medio.

Él se encontraba en un taxi, viendo películas en su celular por lo que no midió el peligro al que estaba expuesto con todo el tema de la inseguridad ciudadana.

"No contemplé el peligro que existe constantemente teniendo la ventana del auto un poquito baja (...) nunca pensé que el tipo iba a meter los dos brazos. Un poco más y me abraza, me agradece y me dice chau", agregó.

"No hay peruano a quien no le hayan robado"

Asimismo, señaló que al igual que él, existen muchísimos peruanos que han sido víctimas del robo de sus pertenencias, por lo que a la fecha no cree que haya un solo compatriota libre de esta situación.

"Después de que me robaron fui al operador de la telefonía para cambiar de equipo y el que me atendió también es parte de esto: 'A mí me han robado dos veces, señor' (le dijo). Fui al banco al día siguiente para también ver lo de mis tarjetas y la señorita de la ventanilla también (...) no hay peruano a quien no le hayan robado", precisó.

Además, indicó que uno de los motivos por los que actualmente viaja en taxi se debe a una fuerte ansiedad que no le permite manejar su propio auto.

De esta manera, el conductor de 'Exitosos del humor', Fernando Armas, narró con detalles que fue víctima de robo en el distrito de Chorrillos.