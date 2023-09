No solo el limón: Precio de la cebolla roja alcanza máximo histórico,¿por qué aumentó su valor?

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Daniel Lozada informó que, además del limón, la cebolla roja ha incrementado su precio considerablemente y ha alcanzado su máximo histórico.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Lozada explicó que el alto costo sería consecuencia de una menor producción de esta verdura debido a la falta de fertilizantes, entrega que fue prometida por el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

"El gobierno del señor Castillo nos mintió, nunca entregó ni un kilo de fertilizante para la agricultura familiar ni a la pequeña agricultura. Estamos cosechando lo que no se sembró, lo que no se fertilizó, lo que no pudo fumigarse y tener un buen control sanitario", declaró para nuestro medio.