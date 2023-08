"No saben de lo que están hablando": Cuerpo Médico del INSN niega haber tomado descansos que no les correspondía

En entrevista a Exitosa, el presidente del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Ulises Aguilar, se refirió al informe de la Contraloría y negó que médicos de dicho hospital hayan tomado descansos que no les correspondía.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante aseguró que no solo los radiólogos son quienes están expuestos a la radiación ionizante, y quienes piensen ello "no saben de lo que están hablando".

"Lamentablemente no saben de lo que están hablando. No saben que un cardiólogo intervencionista recibe la radiación continúa cuando está realizando ciertas intervenciones. Las personas que dicen que solo el radiólogo recibe radiación no saben de lo que están hablando", dijo a nuestro medio.