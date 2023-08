"No voy a entrar a la bruta": Alcalde Rafael López Aliaga descarta tomar los peajes de Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), descartó que vaya a tomar los peajes de Rutas de Lima de forma abrupta ante la negativa de la concesionaria de ceder el servicio en la capital del Perú.

Las palabras del burgomaestre tuvieron lugar en los exteriores del Palacio Legislativo, donde fue consultado sobre el estado de las negociaciones con la compañía. Al respecto, el representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) indicó que continuarán trabajando con su equipo bajo el marco jurídico peruano.

"Este es un problema heredado, el plazo de caducidad ya se venció. Yo no voy a entrar a la bruta como dicen algunos periodistas, yo voy a entrar con el marco jurídico peruano o el marco jurídico internacional, no se preocupen. Yo no voy a violar el marco jurídico", declaró.