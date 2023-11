¡Nueva medida! Comerciantes de Mesa Redonda exigen carné de extranjería para contratar personal

Los comerciantes de Mesa Redonda dieron a conocer que, al momento de contratar a su personal, solicitan el carné de extranjería de los trabajadores foráneos. La medida se da luego de que se oficializará la norma que establece que los extranjeros que se encuentren en condición irregular serán expulsados del Perú en 48 horas.

El equipo de Exitosa llegó hasta esta parte de la ciudad para conocer qué documentos solicitan los empleadores para contratar a su personal cuando se trata de ciudadanos de nacionalidad extranjera.

De acuerdo a los comerciantes, la exigencia se da producto de la desconfianza que se vive actualmente respecto a los extranjeros. Según cuentan, en muchos puestos se han reportado robos a manos de sus propios empleados.

Dada esta situación, Exitosa conversó con algunos ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes relataron cuál es situación migratoria y expresaron su opinión respecto a las medidas de los comerciantes peruanos.

"Yo soy venezolana y estoy regulada. Les han dado bastante tiempo para que se regulen, no se por qué no se han puesto al día con sus papeles. Ese es el deber: ponernos al día porque estamos en un país que no es el nuestro", contó una de las extranjeras.