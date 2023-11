Nueva modalidad de préstamos 'gota a gota': Delincuentes sorprenden a comerciantes en Puente Piedra

Los delincuentes están implementando una nueva modalidad de préstamos 'gota a gota' para captar a un mayor número de víctimas. A través de engaños, los malhechores buscan contactar con los comerciantes para luego someterlos a la extorsión.

Exitosa pudo contactar con una de las vendedoras de Puente Piedra que intentaron timar para convertirla en una víctima más de este terrible delito. Ahora, las personas ya no solo se encuentran con folletos en las calles, sino que los delincuentes acuden directamente hasta ellos.

Con una base de datos personales, a la cual tienen acceso estos sujetos, los criminales engañan a los comerciantes con escenarios que involucran a familiares en peligro.

Estos sujetos se acerca a los emprendedores con folletos de préstamos de fácil acceso. Al ver la negativa de la persona, se retiran. Sin embargo, minutos después, involucrando a familiares que se encuentran en peligro como pretexto para que puedan solicitar este préstamo 'gota a gota'.

"Primero, pasó un joven y me dijo 'cuando usted guste, te damos mil o dos mil (soles), lo que usted guste'. Simplemente debes tener un negocio que puedas trabajar'. Yo le dije que no lo necesito pero me dice 'usted nada va a dar, ni su DNI'", relató la comerciante que estuvo a punto de ser estafada.