¡Orgullo nacional! Escolar puneño viajará a Hungría para Olimpiadas de Informática

Un joven estudiante puneño de cuarto de secundaria está siendo el orgullo del país y su región. Se trata de Alejandro Pineda Miranda, que es uno de los cuatro escolares peruanos clasificados a la 35.º edición de la Olimpiada Internacional de Informática en Hungría, que se desarrollará del 28 de agosto al 4 de septiembre.

Pineda es de lo más destacado de la delegación nacional que viajará a Breslavia para la competencia. Desde hace dos años, el joven es integrante del equipo programador CodeCramer del colegio Cramer, ubicado en Puno.

Para ingresar a la Federación Peruana de Informática, pasó un riguroso proceso de selección y logró clasificar junto a otros tres escolares de Lima. Alejandro se mostró sumamente emocionado respecto a la próxima competencia.

Pineda ya ha logrado una medalla de plata previamente, en las Olimpiadas Iberoamericana de Informática y Computación 2022, pero no puede confiarse de los antecedentes y continúa preparándose practicando de tres a cuatro horas diarias.

El joven adolescente también es miembro del Centro de Alto Rendimiento en Matemática de Cramer, donde desarrolla nuevos ejercicios usando el lenguaje de programación C++.

"Aunque algunos utilizan Java, yo pienso que C++ es más cómodo y didáctico. Además, me permite realizar ejercicios más complejos y parecidos a los de matemáticas, donde uno requiere pensar para resolver problemas. Por ejemplo, realizar de 7 a 10 operaciones por segundo", comentó Pineda.

Alejandro inició esta pasión por la programación hace dos años, y en sus primeros meses dentro del club de la categoría participó en la Olimpiada Peruana Informática 2021, alcanzando el top 10. Ese mismo año obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Informática y Computación.

El joven agradeció el apoyo que viene recibiendo por parte de su familia y centro educativo.

"Quiero agradecer a mi colegio, la institución educativa privada Cramer de Puno. Ellos me incentivaron a hacer programación. Me hicieron una invitación y allí conocí a todos mis profesores. Algunos me preguntan: "¿Por qué te gusta más esto? ¿Acaso no te gustaban las matemáticas? Al final, todo se resume en pensar". Entonces, yo les digo que la sensación de tener un problema resuelto es muy refrescante.", declaró el adolescente.