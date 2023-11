Padre de músico de Flor Pileña asesinado: "Por culpa de las autoridades, ¿la presidenta no ve la delincuencia?"

El padre del músico de Flor Pileña que fue asesinado de un balaso, Andrés Guizado, culpó a las autoridades por la inseguridad que se vive en el país. Asimismo, exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a tomar enserio el cuidado y bienestar de la ciudadania.

El último sábado por la madrugada, una balacera en un local en Manchay, donde se realizaba un concierto de música vernacular dejó sin vida al bajista de la cantante peruana Flor Pileña: el joven Steven Guizado Vilca de 28 años.

El hecho sucedió cuando la banda se venía presentando en el escenario del local, y según información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal prendieron fuego en el evento sin importarles la presencia de decenas de invitados.

El artista recibió un disparo en la cabeza e inmediatamente después de la agresión, fue trasladado con urgencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue en un intento desesperado por salvar su vida.

En entrevista con Exitosa, el padre del joven músico, Andrés Guizado, arremetió contra las autoridades por la falta de atención al alto índice de hechos criminales en nuestra nación.

"Estoy partido, destrozado, estoy poniendo valor ¿qué voy a hacer ? Lamentablemente estamos así por culpa de nuestras autoridades. No pueden frenar, parar la delincuencia, mientras que ellos tiene resguardado hasta a sus animales", dijo para nuestro medio.

En esa misma línea, el progenitor de la víctima hizo un llamado de atención a la mandataria del Perú, pidiendo que haga las gestiones necesarias para acabar con la delincuencia y las extorsiones en el país.

"La señora presidenta ¿dónde vive? ¿en que país vive? ¿qué no ve las noticias? Todos los días lo que está (pasando) todos los delinceuntes y extorsionadores, ladrones, rateros ¿no ve? [...] He visto que dice que en Perú estamos tranquilamente, no sabe que el Perú todos están matando", expresó.