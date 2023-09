Padre de niño discapacitado pide ayuda porque están por desalojarlos: "El dueño se ha apropiado de todas mis cosas"

Complicada situación Angel Huilcahuamán, un padre de un niño discapacitado, tras ser desalojado de su anterior habitación. Indicó que el dueño del apartamento se apropió de todas sus cosas, que en total ascienden a un valor de hasta 20 mil soles.

Huilcahuaman indica que presentó problemas para realizar el pago de su alquiler, el cual corresponde a 1800 soles. Sin embargo, al no encontrar medios para realizarlo, fue desalojado por el dueño de la habitación, quien procedió a quedarse con todas sus pertenencias, las cales dijo que no devolvería hasta que le pague el monto exigido, que es incluso mayor al que Angel debe.

"Yo le debo 1800, pero me está pidiendo que le pague 3600 por las molestias generadas. Yo no firmé ningún contrato de alquiler, solo una boleta que hicimos en Sunat. Me dijo que no iba a conciliar nada, y que solo me devolvería mis cosas si le pagaba el monto", comentó el padre de familia.