Papa Francisco asegura que la Iglesia está abierta para todos: "No se puede decir no a los homosexuales"

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa Francisco aseguró que la Iglesia cristiana "está abierta a todos, también a los homosexuales" y que cada persona es libre de elegir a Dios en su vida. Así lo afirmo durante una ronda de prensa.

"La Iglesia los guía"

En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 (JMJ), el pontífice habló sobre su estado de salud y sobre la población católica LGBTIQ+, enviando así un mensaje de unión. Cabe resaltar que el papa Francisco realizó su primer viaje desde que pasó 9 días hospitalizado luego de una cirugía para repararle una hernia abdominal.

El sucesor de Pedro en el Vaticano dijo que incluyó a los católicos con otra orientación sexual en su llamado masivo para que más personas se unan a la Iglesia cristiana. El comentario se convirtió, de cierta forma, en un reflejo de su visión de una comunidad incluyente y abierta para todos.

"No se puede decir que a los homosexuales no (porque) el Señor es claro, no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes o guapos y feos [...] Esto no es una empresa a la que se tiene que autorizar para entrar [...] No me gustan las reducciones, no es cristiano", afirmó el papa.

Asimismo, uno de los actos más notables en los que el pontífice se salió del 'libreto' fue cuando debía pronunciar una oración por la paz en el Santuario de Fátima, el cual es famoso precisamente por su centenaria conexión con los llamados a la paz y la conversión de Rusia tras la Primera Guerra Mundial.

"Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia los guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante", finalizó.

JMJ Lisboa 2023

Esta convención internacional de asistencia masiva de jóvenes se dio lugar desde el pasado martes 1 de agosto hasta ayer domingo 6. El papa hizo su aparición en las actividades oficiales desde el miércoles 2 de agosto, donde encabezó diversos encuentros festivos, culturales y espirituales.

Uno de los más destacados fue su visita a la Universidad Católica de Lisboa donde se reunió con estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Allí dejó el mensaje: "La educación en la acogida y la inclusión. No podemos fingir no haber oído las palabras de Jesús en el capítulo 25 de Mateo: 'estaba de paso, y me alojaron'", mencionó.

Por otro lado, solo entre las concentraciones del viernes 4 de agosto se llegó a registrar la cifra de 800.000 personas, según las autoridades.

De esta manera, se realizó le Jornada Mundial de la Juventud donde el papa Francisco aseguró que la Iglesia católica está abierta para todo, incluso para los homosexuales.