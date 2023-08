Paro del GMML: Ollas comunes de Lima ven inaccesible comprar verduras ante alza de precios

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, dio a conocer que al servicio social que encabeza le resulta inaccesible comprar verduras por el alza de precios que se ha dado en el marco del paro del Gran Mercado Mayorista de Lima.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Palomino informó que la falta de suministros y el aumento de precios han puesto en riesgo la capacidad de estas organizaciones para brindar alimentos a los más necesitados.

El paro en el GMML ha generado una cadena de consecuencias que afecta directamente a las ollas comunes, que dependen en gran medida de los productos que se comercializan en este mercado mayorista.

Según reportes, los precios de los alimentos de primera necesidad han experimentado un incremento, incluyendo verduras como la cebolla y el zapallo, que ahora se encuentran inasequibles para las ollas comunes debido a sus costos.

Fortunata señaló que a pesar de las promesas gubernamentales de asistencia para enfrentar la crisis alimentaria, el servicio de apoyo social no ha recibido el apoyo esperado.

Las donaciones y el presupuesto asignado no han sido suficientes para mantener los suministros necesarios y, en consecuencia, estas organizaciones han tenido que buscar alternativas para solventar los gastos.

"Ojalá que el señor alcalde ponga oído a esos problemas y pueda hacerse presente. (Debe) coordinar con sus funcionarios para que de pronta solución porque tenemos que pagar altos precios. A parte que no tenemos un presupuesto, tenemos que sacar de dónde no tenemos. Ya no recibimos donaciones, solo esperamos que nos puedan donar víveres", manifestó.