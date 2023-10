Peregrinos arequipeños que estaban varados en Israel lograron salir a Jordania, pero no consiguen regresar a Perú

En entrevista con Exitosa, la hermana de una de los miembros del grupo de peregrinos arequipeños que se encontraban varados en Israel, Giuliana Romero, informó que 21 integrantes de este colectivo lograron salir a Jordania, pero aún no han logrado regresar al Perú.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Romero señaló que los peruanos varados se encuentran en Jordania, país al que llegaron la madrugada de este miércoles luego de salir desde Jerusalén.

Según manifestó, los arequipeños afectados se han comunicado con Cancillería de la República a fin de encontrar la ayuda necesaria para regresar al territorio nacional. Sin embargo, aún no habría respuesta.

"Durante todo ese trayecto han tenido comunicación, sin embargo, aún no reciben la respuesta de Cancillería, ninguno de ellos", señaló.

Tras su llegada al país de Medio Oriente, los peregrinos se encuentran buscando las formas más viables para poder regresar al Perú. Sin embargo, muchos de ellos no contarían con los recursos económicos para poder costear los pasajes de avión que se necesitan para su traslado.

"Todo esto porque no han recibido el apoyo de la cancillería peruana. Hasta el momento, nadie se comunica con ellos (...) y no aseguran absolutamente nada", agregó.

Al respecto, el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, señaló que no se había contemplado brindar una repatriación desde Jordania. Según se precisó, en este país no se cuenta con una embajada, la vía más cercana sería el consulado en Egipto.

"Al no estar en Israel, nosotros no tenemos competencia en Jordania. (...) Ellos nos anunciaron que iban a tomar esa oportunidad (viajar a Jordania) porque ahí hay vuelos comerciales, eso no está ocurriendo aquí en Israel", manifestó.